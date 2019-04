Information

Yuna et Tidus sont de retour.





Final Fantasy X/X2 HD Remaster

disponible le 16 avril 2019

Cette version propose:

A quelques jours de sa sortie,nous délivre un dernier trailer promotionnel qui jouera sur la corde sensible de la nostalgie, afin qu'on passe la caisse comme avec FF7.seradans toutes les bonnes crèmeries sur Switch et XOne.- Les héros, les antagonistes, les monstres, les environnements et les cinématiques ont reçu un lifting en HD, vous permettant de découvrir ces titres cultes à travers de superbes images améliorées.- Adaptez le jeu à vos envies et passez librement de la nouvelle version de la musique à la version originale."mais ça, c'était déjà le cas"- Redécouvrez tous les combats et les moments d'émotion à travers plus de 100 heures de jeu.Personnellement, je ne replongerais pas dedans; n'ayant pas accroché à l'époque, sauf le Blitzball.Mais pour ceux qui serait intéressé, voici quelques liens pour vos achats.Bon jeu à vous si vous ne l'avez pas fait.Perso, si SE pouvait gratuitement faire le Blitzball en online et local, je ne serais pas contre.