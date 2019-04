Je ne sais pas dans quelle mesure cette rumeur est valable, mais des personnes interrogées sur Reddit ont déclaré que la même source avait prédit l'exclusivité de Borderlands 3 sur EGS. Vrai ou pas, cela ne me surprendra pas si cela devient vrai. Je suppose que nous verrons cela plus tard ce mois-ci.

Who likes this ?

posted the 04/06/2019 at 10:24 AM by jenicris