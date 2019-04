Je vais le dire d'embler : Là, on doit mettre la balle aux éditeurs alliés à Epic Games comme Take Two ou THQ Nordic, faire comprendre en quoi la politique d'Epic Games est problématique pour les consommateurs. La balle aussi à Valve, qui va devoir se réveille pour réagir à la concurrence et ça fait 3 mois de silence radio. Et qui va devoir trouver des solutions, à commencer par baisser leur taxes sur les bénéfices. Maintenant, je parler une seconde fois d'Epic Games, alors que je ne suis pas un consommateurs PC, je le rappelle je n'ai pas un PC dédié au jeux vidéo, et moi-même ayant seulement une poignet de jeu entre Steam, Battle.net et des stores plus obscure (comme Itch qui est une des quelques plateformes de ventes pour les développeurs indépendants).Epic Games veut désormais voir certains jeux présents sur Steam exclusif à leur propre boutique, et là moi ça me dépasse. Donc vous avez acheté des jeux sur Steam, mais ces derniers disparaissent pour devenir exclusif sur Epic Games, vous trouvez ça normal ? Et même si les jeux reste sur Steam parce que vous, et je parle de vous, vous les avez acheté sur Steam, si ce sont des jeux multijoueurs et que vous avez des amis qui sont intéressé mais que vous ne pourrez plus jouer ensemble, c'est aussi normal en 2019 ?Se définir comme un concurrent tout en évitant la concurrence, comment peut-on trouver cela normal ?Revenons sur ce qui s'est passé en 3 mois.Epic Games, les créateurs de Fortnite, ont lancé en décembre 2018 leur propre plateforme de vente de jeux vidéo dématériels, l'Epic Games Store qui s'intègre directement alors au launcher (application) de Fortnite. C'est un coup intelligent parce que les millions de joueurs de Fortnite ont alors accès à plusieurs jeux vidéo publié sur l'application. Epic Games rejoint donc la caste des studios de jeux vidéo qui ont leur propre boutique : CD Projekt avec GOG.com, Ubisoft avec Uplay, Blizzard avec Battle.net, EA avec Origin et évidemment Valve avec Steam.Chaque boutique de jeux dématériels peut avoir des jeux qui n'appartiennent pas aux studios, c'est le cas de GOG.com par exemple. Et comme dans toutes boutiques il y a des taxes qui reviennent aux gérant de ces plateformes (publier son jeu n'est pas gratuit). Seulement voilà, aujourd'hui c'est Steam qui a le monopole sur le marché PC et c'est la cible principale d'Epic Games.Des exclusivités, c'est bien pour pouvoir se démarquer de la concurrence... Mais c'est mal quand elle se fait au dépend du consommateur surtout puisqu'il s'agit de productions de tierces personnes. Ainsi, depuis février 2019 et notamment lors de la GDC, plusieurs jeux d'éditeurs tiers alors prévus sur Steam deviennent des exclusivités temporaires d'Epic Games Stores. Epic Games se défendant en disant vouloir entretenir des partenariats avec tout éditeur possible et que tout cela est fait dans l'optique de rendre le marché PC plus sain pour je cite "les développeurs de jeux vidéo".Seulement, tout le monde n'y voit pas du même œil. Des jeux comme The Outer Worlds, alors qu'ils ont été initialement annoncé pour sortir sur Steam en même temps que Xbox One et PlayStation, voient leur sortie sur la plateforme de Valve être retardé au profit de la version Epic Games Store. Pire, un jeu réalisé via financement participatif comme Phoenix Point voit sa version Steam aussi retardé, les développeurs expliquant aux fans ayant financés leur version Steam qu'ils ont accepté le partenariat avec Epic Games et "tant pis, mais on peut vous rembourser". Metro Exodus est le jeu qui a fait beaucoup parlé de lui, puisqu'il s'agit du premier triple A de l'affaire. Le jeu avait été disponible sur Steam pour ceux qui l'avait précommandé (= l'avoir acheté avant sa sortie, je le précise au cas certains continue de trouver ça normal) avant d'être retiré de Steam suite au deal avec Epic Games. Le jeu restera néanmoins disponible sur la plateforme pour ceux qui ont précommandé. Seulement Deep Silver, s'apercevant que des clés Steam circulent sur Internet, décide de purement et simplement les supprimer empêchant donc les gens qui n'ont pas encore le jeu d'avoir la version Steam (et si vous avez acheté la clé sur Internet, Deep Silver vous souhaite bonne chance pour vous faire rembourser).Alors oui, aujourd'hui ça grogne quand un jeu comme Borderland 3 est annoncé comme exclusivité temporaire (surtout quand tous les jeux de la franchise Borderland sont disponible sur Steam), mais l'affaire est beaucoup plus grave qu'une simple rivalité que se veut être Epic Games avec Valve. Le problème n'est l'exclusivité d'un Borderland 3 en elle-même, mais comment Epic Games traite les consommateurs PC depuis le début de l'année.Depuis les déboires de Metro Exodus, Epic Games enchaine les réponses toutes aussi anti-consommateurs les unes que les autres. Voici une récap des différentes prises de positions :Suite au report d'un an de la version Steam de Metro Exodus à 1 semaine de sa sortie, des actions notamment de boycottes s'étaient organisés pour protester le mécontentement. Mais pour l'éditeur du jeu Deep Silver la faute reviendra aux consommateurs s'ils ne prennent pas le jeu sur Epic Games Store, affirmant qu'il n'y aura pas de suite. Et suite à cela, le plus absurde est que c'est Epic Games qui s'est targué d'annoncé que Metro Exodus c'est mieux vendu que les précédents opus sur Steam... Comme si déjà ce n'était pas à eux de l'annoncer, et puis ce n'est pas le même contexte donc on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres passés. Et surtout comment être certain des ventes s'il n'y a rien pour appuyer les dires, pas de chartes, pas de communiqués officiels, juste un propos pour se donner sois-même raison ?L'affaire Metro Exodus aura généré beaucoup de mécontentement sur un jeu pourtant de niche. Epic Games essaie de rassurer en disant qu'ils bossent sur un système d'avis, mais basé sur le Unreal Engine Store (qui est une boutique pour les développeurs)... Ce qui veut dire que les avis, bah les éditeurs auront le choix ou non de les accepter et donc les afficher, ou simplement les bloquer. Bah oui, si ton jeu est mauvais ou que tu as pris une mauvaise décision, pourquoi accepter des gens qui vous critique ???Epic Games n'en reste pas là parce que ce qui suit est encore plus grave envers les consommateurs.Récemment Epic Games a déclaré ne pas accepter dans leur application les je cite "jeux de merde" en évoquant la situation de Steam qui accepte bien trop de ces jeux. Pas les jeux mauvais qui sont un minimum ambitieux, non on parle les jeux mauvais fait par des gens qui ont juste pris un template disponible sur Unity Asset Store ou l'Unreal Engine Store. Le problème n'est pas de refuser ces jeux là, le problème est que ça peut créer un précédent en justement refusant un jeu qui n'a aucun problème et que c'est juste Epic Games qui se refuse de l'accepter. Et pourquoi on se permet de penser cela ? En bien parce dans la même déclaration, Epic Games se refuse de voir tout jeu comportant un minimum de nudité, même si le jeu n'est objectivement pas "mauvais". Epic Games qui se déclare ainsi avoir le libre arbitre de décider ce qui est bien ou mauvais pour le consommateur, en ayant aussi ce 2 poids 2 mesures en acceptant des jeux comme Metrod Exodus (qui comporte pourtant belle et bien de la nudité et mettant en scène des femmes-objets dans le contexte esclavagiste). S'ils ne veulent pas vendre tel jeu, tant mieux pour eux, mais en affirmant faire ces jeux pour le consommateurs, ils empiètent en peu plus sur la liberté à la concurrence...Dernièrement il a été repéré par des spécialistes que l'application Epic Games Store avait un spyware intégré (un logiciel d'espionnage) qui enregistrait toutes les activités d'un utilisateur ayant Steam et pouvait même regarder les activités sur le navigateur de la personne. Pris dans les faits, Epic Games se justifie en affirmant que ce spyware date de l'époque où ils n'avaient que Fortnite et qu'ils ont juste oublié de l'enlever. "Oups!". Donc on les prends la main dans le sac, mais ils réponse "oups on va l'enlever" alors que ça aurait du être enlevé la semaine du lancement de leur application ? Et même s'il est précisé dans leur charte d'utilisation qu'Epic Games collecte des informations, il est nullement précisé que ce sont les donnés Steam qui sont concernées, et ça Valve a réagit bien évidement avec mécontentement car c'est anti-concurrentiel. En effet, en sachant par exemple quels sont les jeux les plus attendus sur Steam ou tout simplement les types de jeux les plus préférés des utilisateurs, Epic Games peut alors agir en conséquence et notamment chercher les bons contrats d'exclusivités. D'autant plus que Epic Games a le soutient en action de Tencent, le géant chinois en matière de jeux et jeux mobile ce qui a aussi généré un complotisme absurde... Alors non, je ne pense pas personnellement qu'ils donnent les informations à la Chine, mais cela à de quoi inquiéter certains parce qu'il y a des doutes.Au fond, la politique d'Epic Games c'est quoi depuis décembre 2018 ?- Payer des exclusivités à des éditeurs, quitte à avoir la communauté sur le dos parce que certains jeux avaient pourtant. Pour eux les gens sont mécontents pour rien...- ... Car tout ce qu'ils font, ils le font pour le bien du jeu vidéo, rendre la marché PC meilleur avec la meilleure offre disponible. Sauf que celle-ci est amputée des autres stores. La concurrence c'est d'avoir le choix, pas le fait d'imposer le choix.- Aussi parce que ce qu'ils font, c'est pour "les développeurs", en sortant mille fois leur "on ne prend que 12% des revenus". Sauf que non, parce que l'argent est gagné par les éditeurs qui font ensuite ce qu'ils veulent. Les développeurs sont payés en amont pour leur travail, ils ne perçoivent pas directement les bénéfices.- Et puis vous allez me dire "oui mais les développeurs qui sont eux-même éditeurs ?" Oui bah il suffit que votre jeux ne plaisent pas Epic Games pour qu'ils soit refusé à la vente. Epic Games se donne ainsi le droit de décider si votre production est bonnes ou non, alors c'est aux consommateurs, avec leur porte-monnaie, de décider !- Et ça, Epic Games l'a très bien compris : vous, le consommateurs, vous n'avez pas le choix et vous allez devoir composé avec notre politique, notre vision. "Vous allez devoir racheter les jeux que vous aimez sur Steam car on va forcer les éditeurs à les enlever car nous nous sommes meilleurs vous comprenez ? (et nous avons Fortnite aussi)"Sauf que non, vous avez le choix de soutenir ou non Epic Games et j'espère qu'avec tout cela vous prendrait conscience de la problématique sur l'avenir du jeu vidéo PC, les précédents que ça va engendrer, et que donc la réponse c'est "non". Oui, Valve doit réagir, c'est important, mais ne donnons pas raison à Epic Games sur tous ces points.Sources (je vous mets principalement PC Gamers, mais n'hésitez pas à vous y intéressé, il y a d'autres médias comme Gamespot ou IGN, qui en parlent).- Epic Games veut des exclusivités sur des jeux déjà disponible sur Steam https://www.pcgamer.com/epic-will-continue-to-sign-exclusives-even-for-games-already-on-steam/ - Epic Games refusera les "jeux de merde" https://www.pcgamer.com/the-epic-store-wont-accept-crappy-games-says-ceo-tim-sweeney/ - Epic Games justifie qu'ils n'utilise pas les données Steam "sans la permission" de leur utilisateurs https://www.pcgamer.com/epic-steam-data-reddit/ - Contestation des gens sur le bad move de Metro Exodus https://www.pcgamer.com/metro-review-bomb-steam/ - La réponse des dev de Phoenix Point, le jeu financé sur Kickstarter, sur le partenariat avec Epic Games https://www.pcgamer.com/phoenix-point-developer-addresses-epic-games-store-criticism/