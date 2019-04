Après la Sega Fest, Sega avait une ultime annonce a faire, il s'agit de Sonic Royal, prévu pour 2020 (on ne connait pas encore les plateformes mais probablement PC uniquement).Jouable à 1000, Sonic Royal comportera plusieurs types de gameplay dont le shooter (probablement avec Shadow) ou le jeu de drague, puisant probablement dans ce qu'a fait la Sonic Team par le passé.Il sera compatible casque VR et aura une app compatible (sur iOS et Android). Une démo est déjà disponible en scan le QR code.