Valve sait y faire un communication légèrement trollesque. Ne pas être présent à la GDC, laisser le champ libre à Oculus et son Oculus Rift S pour finalement riposter plus tard avec une seule image.Mais pourquoi serait-ce une riposte me direz-vous ?Le contexte est simple, Oculus présente un casque VR entrée de gamme, une seule dalle à définition faible avec quelques downgrades en comparaison à l'Oculus Rift actuel.Mais surtout, plus de réglage d'IPD mécanique. Élément qui a fait bondir la communauté VR puisque sans réglage d'IPD mécanique, adieux l'ajustement parfait de l'espacement des lentilles à sa propre morphologie.Ceci implique un sweet spot (zone de netteté) imparfaite en fonction de sa morphologie, mais aussi une utilisation de pixels de la dalle non optimale et surtout, l'impossibilité à 30% de la population d'utiliser L'Oculus Rift S de manière agréable. Seuls les utilisateurs ayant un IPD de 61.5 à 65.5mm auront une expérience correcte.En comparaison, Valve Index permet un réglage d'IPD de 58mm à 72mm, couvrant donc, la quasi totalité du public, hors nourrissons et têtes de requin.Il y a ceux qui voient parfaitement bien dans un PSVR alors que d'autre perdent la zone de netteté en le bougeant d'un millimètre. Voir pour certain malheureux, il leur est impossible de trouver une image nette... Ceci est du au manque du réglage d'IPD mécanique. Ce problème concerne également Le prochain carton VR de Nintendo, les Gear VR / Oculus Go, casques Windows MR (sauf Samsung Odyssey).Mais où je veux en venir ? L'image du casque de Valve est montré par le dessous, avec la mise en évidence du réglage d'IPD mécanique.Voilà pour le contexte de ce tease.Ce casque n'est pas une surprise pour les plus informés d'entre vous, puisqu'on a eu à faire à une fuite l'an dernier avec quelques infos/rumeurs. Voici une des images qui avait fuitée :D'après les fuites, le casque aurait à cette époque un champ de vision élargi à 130 degrés. En comparaison, les casques actuels varient entre 100 et 110 degrés (hors Pimax 5K).Les spéculations vont bon train actuellement avec l'unique image qu'on a sous les yeux, un petit exemple simple :Autre élément évident, puisque ceux-ci ont déjà été envoyé à un bon paquet de développeurs VR, les Knukles seront vraisemblablement de la partie.Pour vous faire une idée de ces manettes en avance sur leur temps, voici une petite vidéo démo :Valve avait annoncé en Février 2017, soit il y a plus de 2 ans travailler sur 3 jeux VR. Je vous met un bout de l'article de l'époque :Gabe Newell a affirmé que ces trois jeux ne seraient pas de simples expériences telles que « The Lab » mais bel et bienet qui exploiteraient les possibilités offertes par cette technologie. Les jeux utiliseraient, par ailleurs, les célèbres moteurs « Source Engine 2 » ainsi que « Unity » développés par Valve pour différents titres phare de l’éditeur.Le concepteur de jeux Valve compte, avec ces trois prochains jeux dédiés à la réalité virtuelle,et ainsi amener un public beaucoup plus large vers cette technologie. Sortir du vieux schéma écran/manette est, par ailleurs, un défi qui plait beaucoup au patron historique de Valve.Bref, RDV au mois de Mai pour la suite... Suite de quoi ? Sortie ou présentation du casque et ses 3 jeux Valve exclusifs ? MystèreEt pour ceux qui auraient raté ma vidéo sur les prochain casques VR PC à venir en 2019 (Hors Valve Index), la voici :