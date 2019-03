Notch, de son vrai nom Markus Persson, est le créateur de Minecraft, un jeu indépendant qui gagnera en popularité. C'est seulement après que Notch fonde son studio, Mojang. Et vous connaissez l'histoire, Mojang fut racheté par Microsoft quelques années plus tard.Hier tombe l'information comme quoi Microsoft a fait retiré des références à Notch dans l'écran titre de Minecraft, ce dernier restant toutefois mentionné dans les crédits du jeu. La raison est encore inconnue, Microsoft ne s'est pas exprimé sur le sujet.Depuis le rachat par Microsoft, Notch est de moins en moins actif au sein de Mojang pour finalement se retirer comme développeur, affirmant ne plus vouloir développer de jeu vidéo. Dans la même période, il est connu que Notch a pu avoir eu sur Twitter des propos homophobes et sexistes.Minecraft se veut grand public donc il est normal de ne plus mettre en avant un personnage clivant, cependant on a aucune information sur un évènement récent impliquant Notch. Ce dernier répondant sur Twitter d'un simple "Quelle journée!" (et rappelant que Minecraft est aux joueurs et non à Microsoft).