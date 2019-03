Bonsoir à tous, nouveau sondage cette fois ci sur un jeu sorti cette semaine , Sekiro Shadow's Die Twice. Alors j'ai vu plusieurs avis de joueurs se plaignant de la difficulté qu'ils trouvent abusés sur le jeu, parfois même certains disent " le plus dur des jeux de FromSoftware" je voulais du coup savoir ce que vous vous en pensez ? Cet article n'a pas pour but de savoir qui a raison ou pas, mais j'aimerais juste savoir votre avis sur la question ^^En bref, trouvez vous le jeu trop dur ? Ou plus difficile ? Avez vous plus de mal que dans les anciens Souls ? Merci d'avance pour vos réponsesOui : 13 votesNon : 5 votes