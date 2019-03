Bonjour à tousÇa fait des années que je traîne sur le site ou on retrouve souvent des infos/rumeurs/débats instantanément.Je trouve dommage qu'il y ai pas une nouvelle version du site ou l'on pourrait likes/dislikes un commentaire, mais aussi pouvoir mettre des gifs/photos dans les coms.Je me rend pas compte si c'est dur ou pas d’intégrer ca sur un site.Mention spécial pour les coms de shenmue 3 il y a des pépites.Bon en voiture si vous avez des autres suggestions pour améliorer le site n'hesitez pas.

Who likes this ?

posted the 03/10/2019 at 09:56 AM by omso