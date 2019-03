Cependant, il a confirmé dans une autre vidéo que quelque chose était en train de se passer entre Microsoft et Nintendo, mais il ne savait pas exactement quoi. Il pourrait s'agir d'un autre jeu MS publié sur Switch en tant que tierce partie d'une relation entre détenteurs de plates-formes.Donc pas de Xcloud sur Switch pour moi. Dommage. ^^

On a beaucoup parlé de Game Pass sur Switch. J'entends de multiples sources dire que ce n'est pas le cas. Permettez-moi de préciser que ce n'est certainement pas le cas à court terme. Je ne peux jamais dire jamais, parce que Microsoft veut Game Pass sur les téléviseurs, sur les PC, sur les Xbox, partout avec ses produits XCloud, mais à l'heure actuelle, j'entends de nombreuses personnes dire qu'il ne viendra pas au Switch. Évidemment, les choses pourraient changer, mais ouais, ne vous attendez pas à ce que Game Pass passe sur le Switch de sitôt. Du moins, c'est ce que j'entends.

posted the 03/04/2019 at 09:05 PM by jenicris