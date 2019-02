Cinéma

Pokémon Direct du 27 Février 2019 qui sera diffusé à 15H pour une durée de 7 minutes.









Non, je ne suis pas obsédé par le film, mais une nouvelle bande annonce, alors je vous la transmets. De plus, ça va avec l'annonce duPleins de pokemon dans cette BA comme dans le prochain ND Pokemon, même si je pense qu'il ne sera pas basé sur le prochain Pokemon Switch, mais sur une extension ou DLC de Pikachu et Evoli.