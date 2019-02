...reste hallucinante ! Hier j'étais entrain de jouer à Kingdom Hearts III et du coup je me suis farcis le monde de Pirate des Caraïbes avec certaines scènes culte du film ! Et tout de suite après je suis parti me remater des scènes du film original, et une m'a fait halluciné:Franchement c'est moi ou le Davy Jones est juste superbe ? Très impressionnant je trouve ! Dans le contexte de l'époque ça devait être encore plus fou !Petit Bonus de pirate !