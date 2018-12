Annoncé auxen grande pompe,redonne de ses nouvelles.La pagedu jeu a été mise à jour avec les configurations nécessaires pour le faire tournermais ce n'est pas tout, le mode tag team vient d’être confirmé parsur sa page twitter.OSW : Windows 7 / Windows 10 (64-bit)CPU : Intel Core i5-750 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965 3.4 GHzRAM : 8 GoGPU : NVIDIA GeForce GTX 670/GTX 1050 ou AMD Radeon HD 7950/R9 270OSW : Windows 7 / Windows 10 (64-bit)CPU : Intel Core i3-2100 3.10 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHzRAM : 8 GoGPU : NVIDIA GeForce GTX 780/GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon R9 290/RX 570Rappelons qu'une présentation complète du jeu est prévue pour le 17 janvier prochain.est attendu pour le 23 avril 2019 suret

