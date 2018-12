Bon oui j'ai dis que les missions dans RDR2 sont classique dans l'ensemble, mais y'en a quand même de sacrée mémorable. Et en voici une des plus mémorable, bordel je suis déjà nostalgique à ce jeu lolPS: A noter aussi que pour une fois que le plan de Dutch n'a pas foiré et s'est passé comme prévu ^^