Bonsoir tout le monde,J'ai fini et platiné il y a quelques jours le dernieret je dois dire que mon avis est assez partagé sur le jeu. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher au début pour plusieurs raisons dont notamment avec Kratos. Je l'ai trouvé super froid avec son fils, la communication entre les deux était affreuse et c'était lourd. Le gamin était lui aussi un poids et il a fallu s'habituer à coopérer avec lui dans les combats, chose complètement nouveau dans le jeu.Par la suite, une fois que l'on commence à booster notre équipement et surtout celui du petit, ça va beaucoup mieux. Les combats sont intéressants et je dois avouer que Atreus m'a été d'une grande aide jusqu'à la fin. Sa relation avec son père s'améliore en avançant dans le jeu même si j'ai été déçu quand il apprend qu'il descend d'une lignée divine. Il devient limite arrogant. Dommage que cette partie où justement les deux persos commencent à se comprendre et se faire confiance au combat arrive tard car j'ai adoré.L'histoire est par contre vraiment simpliste. Il y avait pourtant de quoi faire. La mythologie nordique est peu exploitée, aucun combat contre une grosse divinité. Ça m'a manqué par rapport aux autres God of War. J'ai aussi été un peu déçu par le manque d'arme. Seulement la hache et un peu plus tard les lames du chaos. C'est bien peu.Dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé le jeu et particulièrement vers la fin, mais tout cela est arrivé trop tard pour ma part. J'espère que pour la prochain épisode (s'il y en a un), la relation entre les deux persos sera encore plus poussée et qu'il y aura des combats d'une brutalité sans nom contre les gros boss comme auparavant.C'était récemment mon anniversaire et 4 nouveaux jeux que je voulais se sont ajoutés à ma collection. Je ne sais pas quel sera le prochain, mais parmi les 4, il y a Shenmue 1 et 2, Mass Effect Andromeda, Horizon Zero Down et ma série préférée Assassin's Creed Odyssey.Bonne soirée à vous.