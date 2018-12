Capcom nous offre de nos nouveaux rapports vidéo ce soir.



Je me permets au passage de remettre les 15 anciens rapports.



Les 5 nouveaux rapports sont du 16 au 20, et ils sont consacrés à l'orphelinat, Brian Irons, Sherry Birkin, G-William et Annette Birkin.



-Reports 16 a 20 : L'orphelinat, Brian Irons, Sherry, G-William et Annette Birkin.







-Reports 10 a 15 : Barricade de fortune, Cerberus, Ada Wong, la boutique GunShop Kendo, et la Save Room







-Reports 5 a 10 : Get down, les herbes, les munitions du lance-grenades, les lickers et le stand de tir







-Reports 1 a 5 : Leon, le R.P.D, les zombies, Marvin et Claire sous la pluie