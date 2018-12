Saint Seiya

s'est enfin décidé à partager au monde le trailer de, l'adaptation du manga dequi démarrera très prochainement au Japon (le 10 décembre). Toujours rien du côté français, est-ce qu'le proposera sous nos contrées comme c'est le cas au pays du soleil levant ? Mystère encore.Pour faire un bref rappel vu l'incompréhension de certains, le mangadémarre juste avant les Galaxian Wars du manga original deet nous propose de suivre l'évolution d'un groupe de saintias, des jeunes guerrières qui n'ont pas le statut de "saints" ou de "chevaliers" classiques mais qui se trouvent être les suivantes de la déesse Athéna. En gros ce sont elles qui traditionnellement veillent à son éducation, et l'élèvent dans l'intimité, elles n'ont donc jamais eu à subir la loi du masque et le renoncement à leur féminité, au contraire même puisqu'elles veillent à ce que la jeune déesse devienne elle même une femme. Donc OUI, Marin et Shaina ont elles toujours leur masque.Point important, l'intrigue du manga est basée sur celle du mangaet non sur l'adaptation animée de 86 et ses errances scénaristiques (l'animé ayant été lancé très tôt après la publication du manga à l'époque, le staff de chez Toei naviguait quelque peu à vue). Ainsi ici, Saori sait pertinemment qu'elle est la réincarnation d'Athéna, Mistumasa Kido lui révélant la vérité sur son lit de mort. C'est donc dans le but de faire bouger le sanctuaire qu'elle organise les Galaxian Wars et non dans celui de s'amuser ou de rendre un hommage à son défunt grand père fan d'art martiaux (excuse utilisée dans le manga avant que l'on apprenne la vérité).Quant à la menace à laquelle devront faire face les saintias et les chevaliers (les chevaliers d'or sont de la partie ainsi que des nouveaux chevaliers d'argents et OUI, quand il y a un nouveau chevalier d'argent féminin, elle a un masque), il s'agit de la déesse de la discorde, Eris (déjà utilisée dans le tout premier film de la série, film hors continuité comme ceux d'Asgard, Abel et Lucifer).Bon allez hop, il est temps de partager le trailer.Ah si, on a également appris que le studioest en charge de l'animation et que le character-design et la direction de l'animation sont confiés àetAutre news, lede décembre publierade. Il ne s'agit pas d'un nouveau manga mais juste de deux chapitres spéciaux, à l'image de ceux publiés sous le nom dequelques mois auparavant. Cette fois-ci l'auteur y lèvera semble t-il le mystère autour des jumeaux Saga et Kanon comme le laisse penser cette preview publiée sur son blog.