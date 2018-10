Alors que très récemment le boss de, s'était exprimé pour la première fois au sujet de l'après PS4, je cite «» sans pour autant la nommer PlayStation 5 ... les choses s'accélèrent encore à ce sujet grâce au siteC'est par le biais d'une offre d'emploi publiée surpar(voir ci-dessous) que la nouvelle fût apprise, et c'est précisément un "" que recherche la firme nippone, il aura pour objectif de s'occuper du lancement de "", afin d'y élaborer "On notera l'expression dans cette offre d'emploi du pluriel en parlant "" ce qui inclut certainement la "" leet peut-être bien la fameuse tablette by Sony rapporté par quelques sources ultérieurement.La suite, au prochain épisode...