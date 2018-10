Ca vient de Kenshin:Apparement il y aurait une faille dans les messages psn.Un message pourrait corrompe votre Ps4 et la seule solution pour réparer ca serait un formatage d'usine.Il vous conseil de mettre vos message en privé.Pour ce faire:Paramètre -> Gestion du compte -> Paramètres de confidentialité -> Rentrer votre mdp -> Informations personnelles | Messagerie ->Messages -> Amis ou Personne selon si vous faites confiance ou non à vos amis.Pas a prendre a la légère si vous jouez beaucoup en ligne et surtout que ça va vite se propager.Perso je viens de mettre ma messagerie, uniquement en ami.On sait jamais.