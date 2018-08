Replongeons-nous en 1997 où la sortie de la Dreamcast, prévue fin 1998 anime tous les débats. Après de nombreuses spéculations sur les spécificités techniques et les noms de code alambiqués (Dural, Katana, Black Belt), la Dreamcast sort du bois et épate la galerie.



S'il y a bien une chose que l'on ne pourra pas reprocher à la presse spécialisée de l'époque, c'est bien le fait de ne pas avoir sabordé cette machine avant sa sortie. Que cela soit Joypad, Consoles + ou encore Playmag, on sent bien que les journalistes ont envie d'y croire et a minima de lui laisser une chance face à l'ogre PlayStation...



Même si SEGA souffre financièrement et que des éditeurs importants comme EA ou Square Soft ne soutiendront pas la machine, la dernière console de SEGA portait bien son nom et elle nous a procuré de bien jolis rêves...





Gunhed TV - https://youtu.be/wh98XBFR_-Y