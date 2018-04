Bonsoir,





Je vous propose de rédécouvrir le dossier de @blondexgf sur l'histoire de Starfox2, le jeu légendaire annulé puis ressucité par Nintendo.



Blondex profite de la sortie du jeu sur SNES pour ré-écrire complètement le dossier qu'il lui avait consacré.



En plus d'être bourré d'anedoctes et d'illustrations, le dossier vous propose en fin de page de télécharger les roms bêta du jeu, pour vous faire une idée de son évolution depusi sa sortie récente.



Ce dossier est mis à disposition avec l'accord de Blondex pour la communauté Kyo.



Je vous mets l'entame, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, poursuivre la lecture sur le lien indiqué en fin d'article.





Bonne lecture!



Un nouveau processeur prêt dès le début de l’année 1994, le Super FX 2, prendra le relais pour augmenter les capacités d’affichage et d’animation de la 3D polygonale. Selon les plans de Nintendo, cette 3D devait assurer la transition vers une console encore dénommée "Project Reality" vaguement prévue pour fin 1995. Nintendo ne craignait alors pas la concurrence des outsiders (3DO, Jaguar d’Atari, et j’en passe), ni celle pourtant plus préoccupante de son grand rival Sega, qui se fourvoyait avec la 32X (malgré l’excellent Virtua Racing Deluxe) et proposait fin 1994 pour sa Saturn un Virtua Fighter aux graphismes encore très rudimentaires. La firme de Kyoto n’anticipa toutefois pas le succès de la PlayStation du nouveau venu Sony, qui avec des jeux comme Toshinden, Tekken, Ridge Racer ou WipEout au lancement européen de la console en 1995, allait ringardiser les jeux en 3D polygonale de Nintendo et Sega.La stratégie de Nintendo allait donc changer du tout au tout, et la puce Super FX 2 ne devenait ainsi plus une priorité. Le cultissime Doom allait toutefois en bénéficier pour son adaptation sur la 16-bits de Nintendo (une petite prouesse), mais le meilleur représentant de son utilisation ne sera pas réalisé en 3D, mais un jeu en 2D utilisant des effets uniques que seule la puce pouvait permettre : je parle bien entendu de Yoshi’s Island !Bon, et où se situe Star Fox 2 dans toute cette stratégie ? Le succès de Star Fox posa très rapidement la question d’une suite, dont le projet commença dès 1993, peu après la sortie du premier. La puce Super FX 2 devait permettre une réalisation en 3D totale : le processeur, sensiblement plus puissant, offrait une capacité de fluidité des animations accrue, ce qui amena l’équipe à améliorer la gestion de l’espace en 3D libre – ce que n’avait pas vraiment réussi Vortex avec le Super FX 1.[/i]La suite du dossier en image ici