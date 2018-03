Avec ses 157 Millons d'exemplaires écoulé et son gros catalogue de jeux,j'ai le plaisir de vous annoncez que la PS2 fête son 18eme anniversaire cedimanche 4 mars 2018.Edit:Quel sont vos jeux préférés sur cette console ?

Like

Who likes this ?

posted the 03/04/2018 at 03:24 PM by awamy02