Sega a très récemment organiser de nombreux événements Virtua Fighter 5 Final Showdown, qui seront streamé. A savoir que Sega et AM2 n'avaient organiser aucun évents en relation avec Virtua Fighter depuis ... 2013.Sega serait il entrain de préparer le terrain pour une éventuel annonce de... vous savez quoi... (oups j'ai déjà spoilé dans le titreHoraires des events:London, Saturday 02:00 (GMT)Rome, Saturday 03:00 (+1 GMT)Frankfurt, Saturday 03:00 (+1 GMT)Madrid, Saturday 03:00 (+1 GMT)Tokyo, Saturday 11:00 (+9 GMT)Sydney, Saturday 13:00 (+11 GMT)New York, Friday 21:00 (-5 GMT)Los Angeles, Friday 18:00 (-8 GMT)

posted the 02/24/2018 at 03:02 PM by foxstep