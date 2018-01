Actu

"Early Access sur Steam et Game Preview sur Xbox One sont comme une pré-sortie, ils n'ont donc pas de restriction sur la qualité. Toutefois, sur PlayStation c'est très strict à ce sujet. Il y a eu des cas où un jeu a pris 6 mois de plus pour être lancé alors qu'il était déjà terminé. Nous en sommes encore au stade de l'apprentissage du goût des joueurs et de l'environnement de développement sur console. Nous devons penser à d'autres plateformes après avoir évalué et complété la version de Xbox One.

Si nous en avons l'occasion, l'objectif final serait de lancer le titre sur toutes les plateformes

Notre rêve est de construire une nouvelle culture du jeu par des moyens aussi variés, et d'être à la tête de cette culture.

3 Millions de joueurs connectés en simultané sur Steam, 1 million de de ventes sur Xbox One en 48 heures pour un titre early access, Playerunknown's Battleground enchaine les records, et le jeu devrait continuer en 2018.En effet, Chang Han Kim le PDG du studio responsable de PUBG s'est exprimé sur le sujet, assurant que son jeu était exclusif à la Xbox One "pendant un certain temps", dés lors il y a peu de doutes concernant une sortie PS4 à l'avenir, surtout qu'outre l'accord avec Microsoft, l'un des freins de l'arrivée du jeu sur PS4 est tout simplement l'absence de programme d'early access.Autre bonne nouvelle, en plus de la console de Sony, il semblerait que la Switch aussi pourrait accueillir le soft:Plus ambitieux encore, le studio ne compte pas s'arrêter aux jeux vidéo puisqu'ils veulent faire de cette licence uneallant de l'animation au cinéma, Netflix et Hollywood les aurait déjà approché d'ailleurs.Enfin concernant la version Xbox One, il semblerait que les ventes soient bien supérieurs à leurs attentes et que passé le coup d'éclat des 1 millions en 48 heures, le jeu aurait continuer de se vendre "considérablement" sur la console de microsoft.