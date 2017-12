En cherchant un unboxing de la collector japonaise de Xenoblade 2, je suis tombé sur un japonais qui maltraite sa collectorMais surtout j'ai découvert qu'il y avait une jaquette alternative incluse dans le steelbook (qui contient la mini OST), je sais pas si ça avait déjà été posté avant. Tellement plus belle comme cover je trouve :(J'ai pas trouvé mieux comme qualité, et le mec de la vidéo prends pas la peine de la sortirPourquoi est-ce qu'on a pas eu droit à ça

posted the 12/01/2017 at 11:10 AM by noishe