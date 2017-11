C'est sur son compte Twitter que le testeur de JV.COM Anagund ( 20/20 Zelda Botw, 18/20 FFXV, 19/20 Mario Odyssey) tacle complètement le premier Assassin's Creed :Moi j'ai trouvé le premier AC sympathique malgré sa grande répétitivité, j'ai vraiment décroché à partir d'AC IV perso, pour Origins je suis très déçu pour l'instant (un mélange de tous les jeux à la mode qui me plaît pas du tout et ça décolle vraiment pas après des heures de jeux là), mais je vais partir jusqu’à la fin quand même (heureusement qu'un ami me l'a prêté)...J'espère vraiment le retour de Prince of Persia un jour et une réelle grosse pause pour la série AC (de plusieurs années)...