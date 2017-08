Voilà juste quelques lignes pour vous dire que la snes classic ne sortira pas au Québec. Tout ça a cause de la loi 101,qui oblige les jeu a être traduit, en francais.ayant peur de cette nintendo décide donc de la sortir partout au canada,sauf au Québec.ya pas mal de déçu et certain youtubers ont lancé une"campagne" sur les réseaux sociaux...