La société d'effets spéciaux MR X Inc a posté il y a 3 mois une vidéo démo de leurs oeuvres en 2016 sur Vimeo. On y retrouve les séries Vikings et Penny Dreadful, et d'autres productions fantastiques ou catastrophes.

ET, des images live du fameux film prévu sur Monster Hunter.



On peut y voir un combat entre un Gore Magala et un Rathalos dans une galerie marchande (auchan ou leclerc, au choix), parce que fuck you les fans (oui, faut-il encore le rappeler, le réalisateur n'est autre que Paul W.S Anderson, qui vient d'en finir avec la saga Resident Evil) et que si on peut faire du Transformers avec des streum, alors let's encaisse les green bills.

Pour le moment, rien n'indique qu'il s'agisse d'images extraites du film. Il s'agit peut-être seulement de tests.

De tests qui font flipper.

