Yo mes switchers !L’analyste japonais(Ace Research Institute) donne sont avis sur la situation de la Switch.A savoir que Takashi Mochizuki de Wall Street valide souvent les dires du monsieur.► De nombreux investisseurs prévoyaient que d'importants jeux tiers occidentaux seraient annoncés sur Switch, mais ce n'était pas le bon moment. (Conférence japonaise se déroulant à Tokyo)► L'E3 étant dans quelques mois et cible beaucoup plus le public occidentaux pour des annonces tiers.► NIS n'a pas vraiment soutenu les plates-formes Nintendo,que ce soit sur Wii / DS et même sur 3DS en raison des limitations technique de la console.Mais avec la Switch NIS va changé de position envers Nintendo et proposera même un port PS4 day one.► Miyamoto a déclaré que les jeux développés en lead PC peuvent être porté simplement sur Switch en seulement 1 an► La Switch a été révélé à l'ensemble des éditeurs tiers seulement l'été dernier, ce qui signifie que nous pourrions voir des titres de tiers majeurs cet automne 2017. (A savoir que certains éditeurs tiers avaient accès au kit preview comme Ubisoft, Activision, Capcom et EA) depuis le début 2016.