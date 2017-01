Pour ceux qui veulent s'amuser, j'ai (rapidement) découpé une pochette de jeux switch et je vous la laisse sous format PNG (pour la transparence). Il vous suffira de l'ouvrir sous toshop et de rajouter ce que vous vouler dans un calque

posted the 01/13/2017 at 10:14 PM by jeanouillz