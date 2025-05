Le joli MMO Chrono Odyssey prépare sa bêta avant le Summer Game Fest

Il ne faudra plus attendre très longtemps pour savoir si le MMORPG coréensera digne des promesses de 2023 (voir la deuxième vidéo ci-dessous) : le studio annonce la tenue proche d'une bêta fermée sur Steam, avec préinscription à effectuer directement sur la plate-forme de Valve.S'il a déjà pu se faire remarquer pour sa qualité graphique vu le genre,aura également ses petites features en lien avec le titre : la possibilité d'user de la magie du temps contre les ennemis, mais également pouvoir remonter en arrière dans la chronologie du lore pour visiter des zones avant l'enchaînement de catastrophes naturelles (ou pas).Pas encore de date, et si le PC est en ligne de mire, des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont sur la table. Enfin, rappelons qu'il fera partie des élus affichés à la future conférence de Geoff Keighley (6 juin dans la soirée).