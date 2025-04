Pas en grande forme, Game of Thrones : Kingsroad promet du contenu neuf pour se rattraper

A la fin du mois dernier, Netmarble a lancé sonsur Steam (et mobile) en accès anticipé, sans vraiment faire déplacer les foules avec un pic initial à 2000 joueurs dans le monde pour peu à peu s'approcher de la barre des 500.Il faut dire que malgré son statut de F2P, l'Early Access reste elle soumise à un achat de minimum 25 balles pour chopper des skins et de la monnaie in-game (forcément) mais l'équipe compte bien parfaire sa copie d'ici le lancement de la 1.0 prévu cette année (et peut-être un jour sur console) : sont attendus comme indiqué dans la vidéo ci-dessous le Chapitre 3 de la narration avec l'arrivée sur les Terres de l'Orage, une refonte de plusieurs mécaniques dont celle des raids contre les dragons. Bon, Daenerys et ses toutous volants ne sont pas censés squatter Westeros à ce moment de l'intrigue mais disons que c'est une adaptation très libre quoi.