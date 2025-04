Toujours en accès anticipé, le jeu de survie Enshrouded passe les 4 millions de joueurs

Keen Games, auteur de, continue de vivre sur un nuage depuis le lancement de son propre jeu de survie: disponible depuis un peu plus d'un an sur Steam, encore en accès anticipé, le titre a maintenant dépassé la barre des 4 millions de joueurs, et lui sans l'apport du moindre service à abonnement.La récompense d'un suivi très solide (et totalement gratuit) avec notamment l'arrivée le mois prochain de la 6e extension donnant un tout nouveau regard sur la nuit et ses nouveaux dangers, en plus d'introduire un système de gemmes pour parfaire son équipement.Et c'est loin d'être terminé vu que la 1.0 n'est pas attendue avant le printemps 2026, période qui verra également le lancement des versions PlayStation 5 et Xbox Series.