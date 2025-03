Un nouvel aperçu de Honor of Kings : World

18 mois après sa dernière apparition dans l'actualité,est revenu signaler son chantier en cours, déjà pour confirmer qu'il s'agira bien d'un F2P pour être toujours plus en adéquation avec la sauce gacha façon, mais aussi que les supports seront naturellement le PC et le mobile. Dans un premier temps du moins.Un jeu d'action-aventure en monde ouvert adapté d'un des plus gros succès de l'histoire du mobile, dont la majorité de l'audience se situe en Chine vous vous doutez bien. Bref, faute de date, un nouvel aperçu a été délivré ci-dessous.