Un nouvel aperçu de Animal Use Protocol

Déjà remarqué lors de son annonce il y a quelques mois,est revenu attiser notre curiosité durant le dernier Future Game Show avec un aperçu plus concret de son gameplay, permettant déjà de voir que le HUD fera comme prévu preuve de discrétion, mais également que la souris Trip aura son intérêt pour nous conseiller via un traducteur automatique.Notre héros chimpanzé pourra donc le comprendre sans problème, lui-même étant doté d'une intelligence exceptionnelle grâce à diverses manipulations de scientifiques tordus ayant apparemment été trop loin dans leurs délires vu l'état du complexe et des créatures que l'on pourra y croiser.Sortie prévue pour 2026 sur PC, puis logiquement un peu plus tard sur consoles.