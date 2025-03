Demon Slayer 2 commence à dérouler son roster

Le lancement deest encore assez loin de nous (tous supports) mais l'heure est apparemment venue pour CyberConnect2 de commencer à dérouler les « trailers casting », trois pour commencer : Tanjiro Kamado, Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji.Le roster sera de toute façon plus complet que pour le premier, encore heureux, et l'on rappellera que cette suite reprendra là où les choses s'étaient arrêtées sans pour autant aller jusqu'à la fin du manga. Un troisième épisode est donc déjà à prévoir mais en attendant, celui-là sortira le 5 août 2025.