Fort de 3 millions de ventes, Tekken 8 débutera son Année 2 avec Anna Williams

Bandai Namco a ouvert les portes à « l'année 2 » de, épisode qui vient d'ailleurs de dépasser la barre des 3 millions de ventes, un record de vitesse pour la franchise, surpassant celui dequi au fil des années et des promotions au fini par atteindre les 12 millions.L'Année 2 débutera donc avec le retour de Anna Williams le 31 mars (pour les possesseurs du Pass, le 3 avril en achat individuel) et sera complété avec le programme suivant :- 1 perso et 1 stage pour l'été 2025- 1 perso fin 2025- 1 perso et 1 stage pour début 2026