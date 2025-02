Atomfall refait un point sur la situation

Rebellion nous propose un nouveau trailer pour rappeler la sortie le 27 mars prochain de, sa nouvelle licence entre deuxoù votre personnage ira mener l'enquête dans la zone de quarantaine (fictive) suite à l'incident nucléaire (lui bien réel) de Windscale.Et contrairement à la licence précitée,veut lui miser sur une progression totalement libre dans ses dialogues et son exploration, avec une large mise en avant de la survie par des ressources très rares (munitions incluses) que le besoin de gérer son endurance et son stress.Seront concernés les supports PC, PS5, XBS, en plus d'une proposition Day One dans le Game Pass.