Lies of P présente enfin son extension

NEOWIZ avait promis que les choses ne seraient pas faites à moitié pour le DLC deet effectivement, le nez des dirigeants ne s'est pas soudainement allongé : avec, ce très apprécié Soulsborne va s'offrir l'été prochain une bonne grosse extension servant d'ailleurs de préquelle.Au programme, nouvelles zones, ennemis et boss inédits, des tonnes de secret et bien entendu ce qu'il faut de matos neuf jusqu'aux compétences. Tous les supports du jeu principal sont concernés, même la old-gen, et on espère pour les abonnés Game Pass que le jeu ne sera retiré entre temps (un grand classique).