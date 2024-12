Mecha BREAK se déchaînera au printemps

Toujours aussi impressionnant dans son style même s'il faudra malheureusement prendre en compte que l'expérience n'est pas conçue pour le solo (même pas un mode dédié),s'est néanmoins affiché avec une nouvelle bande-annonce pour indiquer que le lancement aura lieu dans le courant du printemps 2025 sur Steam et Xbox Series, puis plus tard sur PlayStation 5.Si l'envie vous prend à cette période, aucune excuse puisqu'il s'agira d'un F2P avec trois modes distincts (à la sortie, prévoyez des MAJ ensuite) : 6V6 dans de grandes cartes, 3V3 dans des cartes de moyennes tailles, et 1V1 dans un mode spécial qui inclura de l'IA ennemie.