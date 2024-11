Un nouveau trailer et un éditeur pour Ratatan, la suite spirituelle de la franchise Patapon

Depuis 1 an et la fin de sa campagne Kickstarter (gros succès),a continué de prendre forme et même suffisamment pour s'afficher sur les stands de l'actuel WePlay Expo (Shanghai) avec une démo jouable pour préparer doucement le lancement prévu l'année prochaine sur tous les supports.Ça rappelle clairementest c'est totalement voulu vu qu'il s'agit d'une suite spirituelle de la même équipe, mais avec quelques mécaniques rogue dans un soucis de modernité et de replay-value, en plus de mini-jeux et d'un multi en ligne. Outre ce nouveau trailer, apprenons que Game Source Entertainment se chargera de livrer des versions boîtes.