Wuchang Fallen Feathers se dévoile à nouveau

Le Soulsbornea fait partie des gros morceaux du Xbox Partner Showcase d'hier, ne semblant pas vraiment apporter de grande originalité dans un genre de plus en plus pris d'assaut par l'Asie, mais misant tout simplement sur le feeling et l'efficacité. La base de la base quoi.On vérifiera cela quelque part en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, en notant la proposition Day One pour les abonnés Game Pass.