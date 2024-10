Chernobylite 2 pose ses arguments avec de nouvelles infos et un deuxième trailer

Si les fans de radiation (…) ont le regard tourné vers le 20 novembre et le lancement de, le studio The Farm 51 ne compte pas en attendant rester dans l'ombre, proposant une deuxième bande-annonce de, une suite comptant bien faire passer le premier pour un simple brouillon.Deux titres qui ne sont pas en concurrence vu que le deuxième pousse encore plus loin la SF dans un système de jeu davantage orienté vers la survie, les notions RPG, l'artisanat et de nouveau le développement de son petit QG où nous rejoindront de braves âmes. Outre l'aspect « meilleur sur tous les points »,mettra également en place un système de factions (alliées ou ennemies selon vos choix) et des missions spéciales jouables en coopération.Sortie prévue pour 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.