Metal Slug Tactics : un nouveau making-of en attendant que DotEmu lâche la date de sortie

Des plombes que l'on attend(plus de 3 ans en fait) et le titre siglé DotEmu n'a toujours pas de date de sortie fixe malgré la promesse d'un lancement avant la toute fin d'année. Faîtes gaffe les mecs, on est déjà en octobre hein.On repart quand même avec un nouvelle vidéo making-of pour aborder toute la philosophie derrière ce spin-off entre tactique et rogue au contenu copieux (110 maps), et en français svp (Leikir Studio est parisien).