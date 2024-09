Sonic Rumble sur PC en plus du mobile

On ne sait pas s'il y a un lien mais il faut reconnaître que la lente émergence de nomades « à la Steam Deck » est en train de mener à une légère réorientation de la politique chez certains tiers japonais, d'abord Square Enix, mais ici aussi SEGA qui annonce que sonannoncé de base exclusivement sur iOS/Android aura également droit à une version PC dans le sens large du terme.De quoi faire découvrir au plus grand-nombre cette espèce de-like jouable jusqu'à 32 et prévu pour l'hiver prochain.