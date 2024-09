Metro Awakening : trailer et date de sortie

Lui, on pensait sincèrement le voir arriver pour 2025 vu le manque de nouvelles mais la promesse d'un lancement cette année est tenue :sortira le 7 novembre, exclusivité VR sur PC, PlayStation 5 et Quest (2, 3, Pro).Les réservations sont ouvertes pour repartir avec un pack d'objets, et il y aura une édition Deluxe (10 % de réduction à la précommande) offrant en bonus 48h d'accès anticipé.