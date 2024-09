Inazuma Elevent Victory arrivera en juin 2025 + annonce d'un remake du premier épisode

Level-5 veut tout donner pour relancer la franchiseet outre le nouveau film prévu au Japon pour la toute fin du mois de décembre, le dernier event Vision a permis de repartir avec une période de sortie pour, et ce sera pour juin 2025, mondialement, toujours sur PS5/PS4/Switch en plus d'une version Steam et du mobile (non concerné par le cross-play).Et pour les fans de la première heure, accueillez l'annonce d'un remake du tout premier épisode sous le nom de, attendu lui pour 2026.