Le trailer multi de Call of Duty : Black Ops 6

Nous sommes dans une semaine importante pouravec la tenue ce mercredi du nouveau « COD Next » (intégrant notamment un aperçu complet du nouveau mode Zombies et du) et l'ouverture de la bêta dès vendredi pour ceux qui ont réservé le jeu ainsi que les abonnés Game Pass.Et en parlant du multi, en voici de suite une nouvelle bande-annonce pour faire le point sur les arguments dont le coup des mouvements façon John Woo, le bullet time en moins.