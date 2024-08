GreedFall II : la présentation GamesCom

Les français de Spiders nous ont rappelé que c'est le 24 septembre queentrera dans sa phase Early Access sur Steam, une première pour le studio et un fait inattendu mais chacun se souvient ce que ce genre de diffusion a donné comme résultat avecSpiders compte en effet sur les retours de la communauté pour parfaire sa copie avec un certain poids sur les épaules : c'est la « suite » (une préquelle en fait) du jeu le plus populaire du studio, il faut bien rattraper l'échec commercial deet surtout,sera loin de reposer sur ses acquis en abandonnant le pur action-RPG pour quelque chose de plus stratégique, avec pause active façonUne fois l'Early Access bouclée, le titre sortira également que PlayStation 5 et Xbox Series.