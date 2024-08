Little Nightmares III a aussi sa bande-annonce

Parmi les tonnes de jeux à sortir en 2025 aura lieu un face à face inattendu, celui qui opposera, la nouvelle licence de Tarsier évoquée plus bas sur le fil d'actualité, et, licence créée par le studio précitée mais dont le troisième épisode est désormais entre les mains de Supermassive.Là où la confrontation sera d'autant plus importante, c'est que chacun misera sur une aventure en biome, avec une IA ou en coopération, mais uniquement en ligne pour notre concerné qui accueille également sa nouvelle bande-annonce.