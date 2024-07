Dernier trailer pour Flintlock : The Siege of Dawn

C'est aujourd'hui même que sort, la nouvelle production de la teamdont les retours vantent déjà une belle mise en avant de l'exploration et quelques bonnes idées en dépit de certains défauts dont une durée de vie assez faiblarde.Chacun peut désormais se faire une idée (encore plus facilement avec le Game Pass), et en voici le trailer de lancement accompagné du classique mais toujours très efficace Requiem Dies Irae.